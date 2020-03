El Hospital Scaravelli desmiente que haya un caso sospechoso de coronavirus en Tunuyán

A partir de una noticia, el vicedirector del nosocomio informó que “No es un caso sospechoso. No amerita estudio”, y que por favor llevemos calma a la comunidad de Tunuyán.

A partir de una falsa información circulante, el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli informó que no hay casos sospechosos de coronavirus en Tunuyán. “Hemos tenido casos que epidemiológicamente no son sospechosos y que por protocolo no entra en lo que son los casos sospechosos. No obstante, se toman medidas de autoaislamiento, por ello requerimos la colaboración de la población en general”, informó Luis López, vicedirector.

El Hospital Regional remarca que han ocurrido casos similares y se toman medida al respecto: principalmente el aislamiento de estas personas, independientemente de que no sea sospechosos. Esto significa tener que estar en su casa, por 14 días, sin tener contacto con otras personas.

Finalmente, desde el Hospital Regional se solicita esperar la información oficial para a difundir, ya que las falsas noticias o cadenas, sólo generan incertidumbre y pánico, dificultando la tarea del sistema de salud pública.

Casos sospechosos en Mendoza

El último parte emitido este lunes desde el Gobierno de Mendoza indica que en la provincia hay 9 casos sospechosos de COVID-19 hasta la fecha. En la noche de ayer ingresaron al Hospital Español dos casos sospechosos, llegados de Francia. Los dos pacientes, una mujer y un hombre, son familiares.

Por otra parte, el hombre de 36 años internado en el Hospital Central y la mujer de 82 años internada en el Hospital Español son dados de alta. El primero dio negativo resultado coronavirus y la segunda dio positivo para gripe, por lo que se descarta COVID-19. A continuación, todo el detalle:

Hospital Central: se encuentran una paciente aislada, de 30 años, procedente de Estados Unidos.

Hospital Notti: un niño de 6 años, con cuadro febril y sin especificar procedencia.

Hospital Lagomaggiore: hay dos mujeres que llegaron de Italia.

Hospital Lencinas: se aísla a 3 pacientes. Dos hombres de 43 años y 50 años. El primero llegado de Holanda, mientras que el segundo llegó desde Estados Unidos. El tercer caso es una mujer de 43 años que vino de Holanda.

Hospital Español: dos pacientes. Una mujer de 48 años con procedencia de Francia y un adolescente de 15 años. Presentan tos y fiebre.

Todos los pacientes están en zona de aislamiento y a la espera de los resultados de laboratorio.