septiembre 29, 2025

logo el cuco digital
logo el cuco digital

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

En las redes oficiales del nosocomio, el Dr. Gabriel Cabrera se presentó como el nuevo cardiólogo que brindará servicios en el Hospital.

En el marco del Día Mundial del Corazón, Gabriel Cabrera se presentó como la nueva incorporación que lleva adelante el Hospital Scaravelli.

Los turnos para poder realizar consultas vinculadas a alguna afección cardiovascular, se deben sacar de forma presencial, todos los días a partir de las seis de la mañana.

En relación a la efeméride vinculada al órgano del amor, se recomienda desde el nosocomio

3 tips para mantener un corazón saludable:

• Realizar actividad física de forma regular.

• Reducir el consumo de sal en las comidas.

• Evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso.

