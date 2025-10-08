Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 8, 2025

logo el cuco digital

El IES 9-015 organiza las jornadas “Produciendo alimentos que nos cuidan”

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las jornadas serán abiertas a toda la comunidad, con y sin inscripción previa.

Desde la institución educativa, y por medio de la Tecnicatura Superior en Agronomía, se invita a participar a toda la comunidad de una jornada destinada a mostrar los trabajos que realizan los estudiantes durante sus prácticas.

Las jornadas serán el próximo jueves 9 de octubre a las 15:30 horas, en la sede central ubicada en San Martin 418 de La Consulta.

Podes inscribirte en el siguiente enlace https://www.iesvu.edu.ar o hacerlo el mismo día de la jornada. Sin embargo también se puede participar sin inscripción previa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO