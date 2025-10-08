El IES 9-015 organiza las jornadas “Produciendo alimentos que nos cuidan”

Las jornadas serán abiertas a toda la comunidad, con y sin inscripción previa.

Desde la institución educativa, y por medio de la Tecnicatura Superior en Agronomía, se invita a participar a toda la comunidad de una jornada destinada a mostrar los trabajos que realizan los estudiantes durante sus prácticas.

Las jornadas serán el próximo jueves 9 de octubre a las 15:30 horas, en la sede central ubicada en San Martin 418 de La Consulta.

Podes inscribirte en el siguiente enlace https://www.iesvu.edu.ar o hacerlo el mismo día de la jornada. Sin embargo también se puede participar sin inscripción previa.