diciembre 2, 2025

El IES Valle de Uco hace punta en la provincia y auto abastece su sede central con energía solar

Desde el 18 de noviembre, se ha convertido en el primer IES de toda la provincia en abastecerse íntegramente de energía solar.

El Instituto de Educación Superior Nº 9-015, ubicado en La Consulta, Valle de Uco, actualmente genera el 100 % de la energía que consume a través de sus propios paneles solares. Además, en momentos de baja demanda o inactividad, contribuye con energía a la red eléctrica.

Desde la institución informaron que esta iniciativa forma parte de un trabajo sostenido en el tiempo, que incluye diversas acciones como la separación y el reciclaje de residuos, y la participación en el primer Censo Forestal de San Carlos.

El Instituto también cuenta con una estación meteorológica de monitoreo permanente, en coordinación con el Instituto Nacional del Agua, lo que le permite integrarse a una red provincial de monitoreo climático.

El proceso de conversión energética fue llevado adelante por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias. Las empresas Wynne Industrial SRL y Sumpetrol SA estuvieron a cargo de la instalación de los paneles fotovoltaicos y su integración al sistema eléctrico.

Por su parte, la Asociación Civil “ValorTres”, a través del Programa de Educación Ambiental “ConCiencia” para las Comunidades Educativas de la Provincia de Mendoza, impulsa el desarrollo de competencias ambientales orientadas a la formación de sociedades más justas y ecológicamente equilibradas.

