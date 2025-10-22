El instituto Universitario de Seguridad Pública, mantiene abiertas las inscripciones para incorporarse a la Policía de Mendoza

El ingreso implica cuatro etapas eliminatorias, donde los ingresantes son evaluados en conocimientos general, interpretación de textos, pruebas físicas y entrevistas psicológicas.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) mantiene abiertas las inscripciones para quienes deseen sumarse a la Policía de Mendoza a través del Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares. El período de inscripción se extenderá hasta el 31 de octubre y está disponible en las sedes Centro, Sur, Este y Valle de Uco.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Mendoza, tiene como objetivo formar nuevos efectivos policiales preparados para responder con profesionalismo ante los desafíos actuales de la seguridad pública. Los aspirantes recibirán capacitación integral en áreas esenciales como prevención y disuasión del delito, atención ante emergencias y resolución de conflictos.

Las autoridades del IUSP destacaron que el curso brinda las herramientas necesarias para actuar en situaciones de emergencia social, catástrofes o conflictos, además de fortalecer la capacidad operativa de la fuerza y apunta a consolidar un cuerpo policial cada vez más profesional.

El proceso de ingreso incluye cuatro etapas eliminatorias: evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos, pruebas físicas y entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas. Quienes superen todas las instancias accederán a una beca mensual de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa de formación.

Entre los requisitos se encuentran ser argentino nativo o por opción, tener el secundario completo, tener entre 18 y 29 años (antes del 31 de diciembre del año en curso), cumplir con las estaturas mínimas (1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres) y no poseer tatuajes visibles, salvo compromiso de remoción.

Los interesados deben realizar la preinscripción online en la página oficial del IUSP y luego presentarse en la sede elegida para la entrega de documentación y la coordinación de evaluaciones.