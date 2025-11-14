Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

noviembre 14, 2025

El Intendente Aguilera firmó las escrituras de traspaso de lotes a nombre de 14 familias de TISA

Los nuevos propietarios gestionaron -con mucho esfuerzo- la documentación notarial que los hace adjudicatarios y a su vez contribuyentes locales y provinciales de las tierras donde fueron construidas las viviendas donde residen hace más de diez años.

Ayer al mediodía el jefe comunal se reunió con representantes de las 14 familias; lo acompañaron la Escribana Silvina Iturralde y el Director de Vivienda, Javier Pulido. Después de dialogar con los presentes, agradeciéndoles y felicitándolos por este logro, se signaron las escrituras y se les explicó cómo siguen sus procesos a partir de ahora en el Registro de la Propiedad del Inmueble y cuáles son sus responsabilidades contributivas con el municipio y el estado provincial. 

  Este paso no solo reconoce el trabajo y la perseverancia de cada familia: brinda seguridad jurídica, ordena la situación dominial y abre la puerta a nuevas oportunidades, como la posibilidad de acceder a créditos, planificar mejoras y transmitir su propiedad con respaldo legal.  

¿Quiénes escrituraron?

   -Walter Fabián Suarez y Verónica Mariela García, 

-Jesús Ángel Lago y Mayra Luciana Méndez 

-Yasna Muñoz Vazquez y Walter Damián Busto

-Dorotea Laura Donaire 

– Jorge Emanuel Tello y María Celeste Zuñer

 -María Inés Núñez y Ricardo Daniel Carrión 

-Yésica Yamila García 

-Raúl Alberto Lucero y Miriam Elizabeth Martínez 

-Maricel Estela Arrieta 

-Ramona De Los Ángeles Elena  

-Ana María Andrade Ramírez 

-Raúl Gustavo Campos y Elizabeth Sandra Valenzuela

-Mónica Liliana Elena 

-Diego Román Leiva y Natalia Verónica Sánchez 

Fuente: prensa Tupungato 

