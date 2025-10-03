Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Intendente Aguilera y la Fundación Lucila Bombal oficializaron la entrega de subsidios a Escuelitas de Fútbol Infantil de la Liga Municipal Tupungato

Continuando con la política del estado local de trabajar de forma conjunta entre lo público y privado se pudo gestionar este beneficio que alienta al deporte como una práctica formativa de las personas, en especial de las infancias que a través del juego se vinculan entre niñas y niños y se fomenta en ellos la disciplina deportiva y los buenos valores sociales. 

 En un acto celebrado ayer por la tarde noche en el Hotel Turismo la Municipalidad de Tupungato, junto a la Fundación Lucila Bombal, oficializó la entrega de un subsidio económico de un millón de pesos a ocho escuelitas de fútbol infantil de la Liga. Este apoyo económico se destinó a aquellas instituciones que, a pesar de no tener aún toda la documentación en regla, pudieron acceder al subsidio gracias al respaldo de la Fundación como intermediaria. Por otra parte, las Escuelitas de Malvinas Argentinas y La Arboleda -que sí han cumplido con los requisitos administrativos- ya se hicieron acreedoras cada una de ese mismo monto. Esta acción complementa la provisión de material deportivo a las escuelitas que se realizó a principios de agosto cuando se lanzó la Liga.

Las instituciones deportivas deberán destinar los subsidios recibidos a compra de nuevos elementos, indumentaria, transporte, mantenimiento de instalaciones, viáticos, colaciones y refrigerios entre otras inversiones que sean en beneficio de las infancias que entrenan en las escuelitas. 

Pruebas con Gimnasia y Esgrima de la Plata

Un aspecto destacado del evento fue el anuncio de la visita del Club Atlético Independiente, quienes

 realizarán pruebas a todos los niños de las escuelitas de la Liga Municipal de Tupungato. Esta actividad refuerza la proyección deportiva futura de los jóvenes futbolistas, brindándoles oportunidades para avanzar en su carrera deportiva.

Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol (LMEF)

La Liga Municipal de Escuelitas de Fútbol (LMEF) fue presentada oficialmente en agosto por el mandatario tupungatino, acompañado por el Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú. Este proyecto reúne a más de 500 niños y niñas de Tupungato y localidades cercanas, organizando torneos y actividades bajo un reglamento unificado que garantiza la igualdad de oportunidades, la formación deportiva y el desarrollo de valores como la inclusión social y el respeto.

Fuente: Prensa Tupungato

