El Intendente Alejandro Morillas dejó inaugurado el Pueblo Mágico de los Niños en San Carlos

En un masivo acto el actual jefe comunal, dejó inaugurado un espacio de recreación para niños y niñas del departamento.

Pueblo Mágico de los Niños es el segundo espacio que inaugura Alejandro Morillas, destinado a la recreación de los niños y niñas del departamento. El espacio está ubicado en el parque Raúl Alfonsin del distrito de Eugenio Bustos y es un entorno de juegos esclusivo y cuidado para las infancias del departamento.

Durante la inauguración el Jefe Comunal destacó sentirse orgulloso y feliz por la inauguracion del espacio “ha sido un grupo grande el que se sumó a este sueño, y poder gaberlo cumplido, para mi es increible”.

Alejandro Morillas agradeció a la familia municipal y a los funcionarios que fueron parte de la ejecución de la obra. Ademas mencionó que el costo de la obra fue de cuatrocientos millones de pesos.

A su vez destacó que el hecho de que esté ubicado a la vera de la Ruta 40, alienta al turismo, una indudtria que busca desarrollarse en el departamento, en ese sentido mencionó “No queremos minería, pero queremos que nuestros jovenes tengan trabajo y el turismo es una industria a desarrollar”.

En otro orden de cosas anunció que en pocos días también inaugurará cerca de este espacio, otro destinado a los adultos mayores.