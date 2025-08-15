Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Intendente Alejandro Morillas dejó inaugurado el Pueblo Mágico de los Niños en San Carlos

En un masivo acto el actual jefe comunal, dejó inaugurado un espacio de recreación para niños y niñas del departamento.

Pueblo Mágico de los Niños es el segundo espacio que inaugura Alejandro Morillas, destinado a la recreación de los niños y niñas del departamento. El espacio está ubicado en el parque Raúl Alfonsin del distrito de Eugenio Bustos y es un entorno de juegos esclusivo y cuidado para las infancias del departamento.

Durante la inauguración el Jefe Comunal destacó sentirse orgulloso y feliz por la inauguracion del espacio “ha sido un grupo grande el que se sumó a este sueño, y poder gaberlo cumplido, para mi es increible”.

Alejandro Morillas agradeció a la familia municipal y a los funcionarios que fueron parte de la ejecución de la obra. Ademas mencionó que el costo de la obra fue de cuatrocientos millones de pesos.

A su vez destacó que el hecho de que esté ubicado a la vera de la Ruta 40, alienta al turismo, una indudtria que busca desarrollarse en el departamento, en ese sentido mencionó “No queremos minería, pero queremos que nuestros jovenes tengan trabajo y el turismo es una industria a desarrollar”.

En otro orden de cosas anunció que en pocos días también inaugurará cerca de este espacio, otro destinado a los adultos mayores.

