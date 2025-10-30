El intendente de Tupungato firmó un convenio para ampliar la escuela “Comandante Luis Piedrabuena”

Esta donación se enmarca en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Provincial N° 4341 de Loteos, que establece la obligación de destinar espacios para equipamiento comunitario. El lote cuenta con factibilidad técnica y de servicios básicos aprobada.

El Intendente Gustavo Aguilera concretó la firma de un nuevo convenio con la empresa PROAN S.A. (Productos Andinos), junto con Nuevo Cordón S.A. para la donación sin cargo de un lote destinado a la ampliación edilicia de la Escuela N.º 1-534 “Comandante Luis Piedrabuena”, del distrito Cordón del Plata.

El acto administrativo fue impulsado por el Intendente Gustavo Aguilera, en conjunto con el representante legal de la firma, Sr. Diego Horton, quien formalizó la entrega del terreno en nombre de PROAN S.A.

El mandatario tupungatino destacó el gesto solidario de la empresa local que demuestra el compromiso del sector privado con el desarrollo de Tupungato. Gracias a esta donación, la escuela podrá proyectar su crecimiento y brindar mejores condiciones a sus alumnos y docentes.

“Esto habla muy bien del trabajo del público-privado. Es decir, ellos tienen su actividad económica en el distrito Cordón del Plata y están devolviendo esa actividad; de ese emprendimiento económico que ellos tienen con todo lo que las familias del Cordón del Plata están aportando. Entonces, hacemos una inversión más, que es la educación, que es muy importante”, expresó el Intendente, quien además detalló que la institución beneficiada cuenta con una matrícula de alrededor de 900 estudiantes, por lo que su edificio actual ha quedado limitado frente al crecimiento de la comunidad educativa.

El espacio donado posee una superficie total de 3.200,54 m², y será incorporado al dominio municipal para su posterior afectación a la Dirección General de Escuelas, con el objetivo de ampliar y mejorar las instalaciones del establecimiento educativo, en beneficio de toda la comunidad escolar del distrito.

Desde el Municipio se remarcó que la iniciativa será elevada al Honorable Concejo Deliberante de Tupungato para su aceptación formal, paso necesario para completar el proceso administrativo y concretar la incorporación del terreno al patrimonio municipal.

Fuente: prensa Tupungato