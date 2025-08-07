El Intendente Gustavo Aguilera entregó camisetas nuevas a los equipos deportivos de Adultos Mayores y Atletismo

La gestión sigue apoyando a todas las personas que representan al departamento con disciplina, respeto y constancia, ya sea cultural, social, y deportivo, por esa razón esta vez gestó la renovación de indumentaria de quienes en cada entrenamiento y partido llevan en sus espaldas -con orgullo y emoción- el nombre de Tupungato.

Durante estos últimos días el mandatario de Tupungato se acercó al Polideportivo Municipal “Francisco Rizzo” para saludar de forma personal a los deportistas que allí asisten a diario y entregarles en mano la nueva indumentaria, que no solo les permite estar uniformados en cada certamen que compitan sino que les da identidad local de representar al departamento.

El jueves pasado en la siesta fue recibido por mujeres y varones que practican distintas disciplinas para adultos mayores -tejo, newcom, pelota paleta- y charla mediante les entregó sus remeras nuevas para que luzcan en cada encuentro que tengan y para estrenar en sus próximas competencias de los Juegos Sanmartinianos. La Reina del Adulto Mayor 2024 Elba Dellac, estuvo presente en la actividad, acompañando a sus compañeros y recibiendo su remera ya que es una excelsa jugadora de ajedrez y tejo.

Luego, este martes por la tarde, en el horario en que comienzan los atletas a realizar sus rutinas, y representado por el Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú, el Intendente les hizo llegar a los deportistas remeras y musculosas nuevas para que estrenen en los torneos que vienen. El equipo de atletismo incluye chicos y chicas desde los 6 años en adelante y cada año participa en diferentes copas nacionales con excelentes resultados que los llevan siempre al podio, alcanzando reconocimiento de sus pares de otras provincias por sus destacados rendimientos.

Tras concretar las entregas el mandatario Aguilera dijo: “estamos premiando y felicitando a cada uno de nuestros deportistas del Departamento de Tupungato, a quienes nos representan dentro y fuera de la provincia muy bien. Y esto es lo que nosotros queremos, que sean embajadores del Departamento de Tupungato, cada uno en su disciplina que desempeña. Pero lo principal es que son personas que compiten, que se entrenan en el Departamento de Tupungato y que nos representan con esfuerzo y constancia.

A las palabras del intendente, el Director de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú añadió, “…estamos muy contentos ya que gracias al acompañamiento del Intendente y la gestión hemos podido llevar a cabo la compra de una gran cantidad de materiales y hemos ya realizado otras entregas de remeras, apoyando a cada uno de los deportes que tenemos en nuestro polideportivo y en nuestros playones distritales y también para las escuelitas de fútbol que vamos a darle acompañamiento. Es de suma importancia estar al pie del cañón porque el deporte es vida”.

Asimismo, el Director Guiñazú resaltó que esta es la primera vez que el equipo de atletismo recibe indumentaria oficial, un hecho que marca un antes y un después en el reconocimiento y respaldo a estos deportistas, quienes entrenan todo el año y llevan el nombre de Tupungato a competencias de gran nivel.

Fuente: Prensa Tupungato