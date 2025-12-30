El Intendente Gustavo Aguilera recibió al Ministro de Educación de Mendoza para recorrer obras de infraestructura en establecimientos educativos de Tupungato

Durante el recorrido, el funcionario provincial destacó que estas intervenciones se enmarcan en una estrategia provincial que aprovecha el período de receso escolar para ejecutar obras de reparación, ampliación y mantenimiento, permitiendo un trabajo más eficiente en los edificios educativos.

El Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, recibió la visita del Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Salazar, quien recorrió junto a autoridades provinciales y municipales dos establecimientos educativos del departamento donde se ejecutan importantes obras de infraestructura y mejoras edilicias.

La agenda incluyó la visita al Jardín Infantil Exclusivo (JIE) “Sol de Tupungato”, donde se concretó la ampliación del edificio con la construcción de nuevas salas destinadas a niños y niñas de 3 y 5 años. Estas obras permitieron optimizar los espacios educativos, acompañando el crecimiento sostenido de la matrícula y fortaleciendo la política provincial de universalización del nivel inicial desde los 3 años.

Al respecto el Ministro aseveró que Mendoza avanza con la apertura de nuevas salas de 3 años en toda la provincia, camino a que el nivel inicial sea obligatorio desde esa edad hacia el año 2027, reforzando la alfabetización temprana y la estimulación integral de las infancias.

En el JIE, la directora Nancy Luchessi expresó su satisfacción por las obras realizadas, destacando el trabajo articulado entre la institución, el área de Infraestructura de DGE, el Municipio y el Gobierno Provincial, que permitió concretar un anhelo largamente esperado por la comunidad educativa. Además, señaló que la demanda de matrícula para salas de 3 años continúa en crecimiento, reflejando el acompañamiento de las familias y la necesidad de seguir ampliando espacios.

La recorrida continuó enfrente en la Escuela de nivel secundario República Italiana, donde se anunció el inicio de obra del Taller y Laboratorio de Química, una espacio demandado hace larga data por la comunidad educativa. La vicedirectora de la institución Mariana Franceschetti explicó que la Italiana cuenta con una Tecnicatura en Química desde 2015 y que la nueva área permitirá mejorar las condiciones de enseñanza, optimizar las prácticas de laboratorio y ampliar las posibilidades formativas desde los primeros años del ciclo básico.

Este Taller permitirá unificar comisiones, incorporar más horas prácticas y fortalecer la orientación en Química, que junto a Electromecánica posiciona a la escuela como una de las más elegidas del departamento. Además, se destacó la articulación entre ambas orientaciones en proyectos productivos, como la elaboración de vino realizada por estudiantes en el marco de las prácticas profesionalizantes.

Durante la visita, también se mencionaron otras acciones que se desarrollan en establecimientos del departamento, como mejoras en sistemas eléctricos, instalación de paneles solares y el próximo operativo de pintura y mantenimiento general en las escuelas.

El Intendente Gustavo Aguilera remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia a lo largo de todo el año para fortalecer la educación en Tupungato, destacando el acompañamiento del Gobernador Alfredo Cornejo y del Ministerio de Educación en obras destinadas tanto a las primeras infancias como a los adolescentes del departamento.

“Seguimos trabajando de manera mancomunada para brindar más y mejores espacios educativos, acompañando el crecimiento de nuestras comunidades y garantizando una educación de calidad para todos”, expresó el jefe comunal.

Fuente: prensa Tupungato