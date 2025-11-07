El Intendente Gustavo Aguilera saludó y reconoció a los celadores en su día

Desde la gestión municipal se coordinó una vez más la política de acompañamiento y valoración hacia todos los actores que forman parte del sistema educativo, reafirmando el compromiso de seguir trabajando junto a las instituciones en beneficio de la educación y de la comunidad tupungatina.

En el marco del Día del Celador, que se conmemora cada 5 de noviembre, el Intendente Gustavo Aguilera expresó su reconocimiento a los celadores y celadoras que prestan sus servicios en establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y superior de Tupungato, destacando su compromiso y la importancia de su tarea en la sociedad. Además, el jefe comunal les obsequió un voucher de merienda para que puedan disfrutar de un momento de encuentro y descanso.

“Ellos son quienes día a día abren las escuelas con dedicación, energía y un enorme corazón. Las limpian, las cuidan, acompañan a los alumnos, ayudan en el quehacer diario y están presentes tanto cuando hay clases como cuando no. Su labor silenciosa y constante es fundamental para el funcionamiento de cada establecimiento”, destacó el mandatario tupungatino.