Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 14, 2025

logo el cuco digital

El intendente Morillas celebró la Tradición junto a puesteros históricos del sur del departamento

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La Municipalidad de San Carlos continúa trabajando para revalorizar la identidad local y promover el desarrollo cultural y turístico del departamento, manteniendo viva la tradición que nos une como comunidad.

En el marco del Día de la Tradición, el Intendente  Alejandro Morillas compartió una jornada muy especial junto a la Flor de la Tradición, la Reina Vendimial y Autoridades Municipales, recorriendo y visitando a los puesteros históricos del sur de San Carlos.

El encuentro estuvo marcado por la calidez y hospitalidad de los anfitriones sancarlinos, verdaderos guardianes de las costumbres y saberes populares que mantienen viva la esencia del campo mendocino.

Durante la visita, el Intendente destacó la importancia de preservar y poner en valor nuestras raíces, resaltando el compromiso del Municipio en continuar fortaleciendo el proyecto “Pueblo Gaucho”, una iniciativa que busca abrir las puertas de las zonas más emblemáticas del departamento para que vecinos y visitantes puedan descubrir, sentir y disfrutar las tradiciones sancarlinas.

“Empieza a tener auge y a ser conocido por todos los turistas, porque es un lugar mágico, de esos pocos que quedan en Mendoza. Muy orgulloso de pertenecer y de estar en la Fiesta de la Tradición en un lugar como este, que es tradición”, expresó el Intendente.

Fuente: prensa San Carlos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de 80 años perdió la vida en el Manzano histórico

La Oficina Fiscal solicita colaboración para dar con el paradero de la menor Anahí Yazmín Ortubia Astudillo

Encuentran en Tupungato a 32 trabajadores viviendo en malas condiciones y con pagas muy bajas

Desbaratan punto de venta de estupefacientes en Tunuyán: detienen a “Pocoyó”

Aumentó el boleto de colectivo para media y larga distancia ¿Cómo afecta al Valle de Uco?

Una joven madre de Tunuyán que tuvo complicaciones en el parto se recupera favorablemente y piden dadores de sangre para reponer

Avances en la causa que se investiga la muerte de José Luis Núñez: la defensa del imputado apunta a una “autopuesta” en peligro

Por los techos: así escapaba un hombre con una garrafa robada en Tupungato

Hoy, 8 de noviembre, el departamento de Tupungato celebra 167 años de historia

¡La Chaya de pavo más grande del país! San Carlos invita a disfrutar los sabores tradicionales

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO