El joven herido en una riña en Tunuyán salió de terapia intensiva y se recupera en sala común

Se trata de Rodrigo Moreno Costilla de 25 años de edad. Por el hecho hay dos personas que permanecen detenidas.

El pasado domingo, en horas de la madrugada, un joven de 25 años, resultó herido tras una riña en el interior del Asentamiento Rodrigo, ubicado sobre calle Francisco Delgado y Derquí. Debido a las heridas, el joven fue trasladado al hospital Scaravelli, donde permaneció internado en terapia intensiva por algunos días.

Con el correr de las horas, su evolución comenzó a ser favorable y fue extubado y en las últimas horas, trasladado a sala común, donde continúa con la recuperación.

Pese a transcurrir un buen cuadro de salud, desde el hospital Scaravelli, informaron que se ha solicitado dadores de sangre para el paciente.

A raíz del hecho acontecido, en horas del mediodía del mismo domingo, personal policial realizó allanamientos en el interior del asentamiento donde se logró la detención de dos hombres que fueron señalados como los autores del hecho.

Por el momento, estas personas continúan en calidad de detenidos y a disposición de la Oficina Fiscal que lleva adelante la investigación.

