El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

En la audiencia, además del agresor, estuvo la víctima que continúa recuperándose de la feroz paliza que le propinó.

Ayer jueves, en el Juzgado Penal Colegiado de Tunuyán y frente al juez Fernando Ugarte, se sentó el acusado Agustín Espósito Veliz, para presenciar una nueva audiencia donde en la causa que se lo investiga por homicidio agravado en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

El acusado se encuentra detenido en el Penal San Felipe, desde los primeros días del mes de junio, luego pegarle una paliza a su novia de 18 años, cuando vivían en un domicilio del interior del barrio Urquiza.

Dicha audiencia, que se realizó ayer, era para determinar si el juez daba por nulo todo lo investigado hasta el momento. Según fuentes oficiales de la causa aseguraron que Ugarte, desistió con ese pedido, por lo tanto, Espósito Veliz, va a continuar detenido.

Dentro de la sala, la defensa del acusado habló sobre la situación de su cliente y aseguró que, desde que se encuentra privado de su libertad, está sufriendo todo tipo de golpes, malos tratos y hasta abusos sexuales. Además, aseguraron que van a seguir insistiendo con la posibilidad de una prisión domiciliaria.

Por último, Lorena Martín, abogada defensora de la víctima, aseguró que “hablaron de que van a pedir la domiciliaria, la podrían haber pedido en ese momento si las audiencias como estas son multiproposito y no lo hicieron, nosotros vamos a seguir con el proceso para que tengamos justicia“, concluyó la doctora.