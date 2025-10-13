El joven tupungatino Valentín Martínez, fue distinguido en la Legislatura provincial por su labor como emprendedor y empresario joven

El reconocimiento surgió por iniciativa del Senador Gustavo Soto, ex Intendente de Tupungato.

Con la presencia de jóvenes estudiantes de los colegios Nordbrige, Liceo Agrícola y Enológico D.F. Sarmiento como así también el Colegio Nacional Agustín Álvarez, se llevó a cabo esta actividad, donde Valentín también disertó sobre sus inicios e historia personal emprendiendo – “Dinero” que es y cómo se gana – Negocios y sus diferentes modelos actuales – Como empezar en el e-commerce y “Mentalidad”, la clave de todo.

El inicio de este joven fue duro, cuando salía de la Escuela, desde su cuarto por las noches empaquetaba productos, respondía a clientes, lanzaba campañas publicitarias en redes y montaba su primera tienda online con la esperanza de que algo funcionara; él tenía claro su norte, no había plan B, solo avanzar.

En 2019, vendió productos desde China a Estados Unidos

A los 18 años, decidió usar sus ahorros para invertir en un e-commerce en Argentina. Hoy recuerda esa elección como un punto de inflexión que cambió su vida.

Empezó vendiendo relojes y parlantes JBLs, cuando recibió su primera notificación de venta, entendió que ese camino tenía potencial. Con el tiempo, empezó a facturar y recibir sus primeras atractivas ganancias. Automatizó la logística, contrató personal para atención al cliente y empaquetado, y se dedicó cien por ciento a su negocio.

En 2023, lanzó una nueva tienda enfocada en productos para mascotas, aprovechando todo lo aprendido. Esta vez no partía desde cero: ya era un emprendedor formado, con experiencia, criterio y estrategia. La nueva marca creció de manera exponencial y superó los 100 pedidos diarios de forma estable, alcanzando picos de hasta 400 ventas por día. La clave, según él, estuvo en dos cosas: la calidad del producto y la consistencia personal del emprendedor.

Valentín sostiene que el éxito no está en encontrar “la fórmula mágica”, sino en mantenerse firme cuando nada parece funcionar. Construyendo un ecosistema sólido, con procesos automatizados y foco en la satisfacción del cliente.

Su historia no es solo de cifras y éxito, sino de lucha, enfoque, sacrificio y visión. Este joven es parte de una nueva generación de emprendedores que entienden que el conocimiento, el foco, la ejecución y sobre todo la de no parar nunca, incluso cuando pareciera que nada funcionara, son los verdaderos motores del crecimiento.

Porque en un mundo donde muchos se rinden al primer obstáculo, él eligió insistir, adaptarse y evolucionar; demostrando que el verdadero éxito no se mide solo en ingresos, sino en la capacidad de persistir con propósito, aprender de los fracasos y construir algo duradero desde la pasión y la convicción.