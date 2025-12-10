El juez dictó prisión  preventiva para los agresores de Jesús “Kechu” Moyano

Francisco “Pato” Ramírez y Francisco “Pancho” Cuello, seguirán detenidos en el Penal San Felipe, acusados de homicidio simple en grado de tentativa.

En la jornada de ayer martes, en la sala del Juzgado Penal Colegiado, se realizó una nueva audiencia por el caso de Jesús “Kechu” Moyano, quien fue salvajemente agredido a la salida del boliche Colombia, en el distrito de Colonia Las Rosas, semanas atrás.

Para el fiscal que tiene la causa, Francisco Ramírez y Francisco Cuello, intentaron matar a golpes a Moyano, por lo que pidió que se mantenga la caratula de homicidio simple en grado de tentativa.

Por su parte, la defensa de los imputados solicitó la libertad y pidió cambio de caratula y buscaron ir por la legítima defensa y lesiones en riña o lesiones graves dolosas, al que en el escalafón penal tiene penas menores y hasta excarcelables.

Con las dos partes expuestas, el juez de la causa Fernando Ugarte, indicó que tomó la parte de la fiscalía y dictó la prisión preventiva para los dos acusados. De esta forma ambos seguirán detenidos en el penal mientras avanza la investigación.

Jesús Moyano fue golpeado en la madrugada del 16 de noviembre, a la salida del boliche Colombia, producto de los golpes, quedó en grave estado de salud y tuvo que ser trasladado primero al hospital Scaravelli, luego al Central, donde fue intervenido y quedó varios días en terapia intensiva.

Finalmente y tras casi una semana, logró salir del estado crítico y fue dado de alta. Actualmente se sigue recuperando en su domicilio.