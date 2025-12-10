Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 10, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 10, 2025

logo el cuco digital

El juez dictó prisión  preventiva para los agresores de Jesús “Kechu” Moyano

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Francisco “Pato” Ramírez y Francisco “Pancho” Cuello, seguirán detenidos en el Penal San Felipe, acusados de homicidio simple en grado de tentativa.

En la jornada de ayer martes, en la sala del Juzgado Penal Colegiado, se realizó una nueva audiencia por el caso de Jesús “Kechu” Moyano, quien fue salvajemente agredido a la salida del boliche Colombia, en el distrito de Colonia Las Rosas, semanas atrás.

Para el fiscal que tiene la causa, Francisco Ramírez y Francisco Cuello, intentaron matar a golpes  a Moyano, por lo que pidió que se mantenga la caratula de homicidio simple en grado de tentativa.

Por su parte, la defensa de los imputados solicitó la libertad y pidió cambio de caratula y buscaron ir por la legítima defensa y lesiones en riña o lesiones graves dolosas, al que en el escalafón penal tiene penas menores y hasta excarcelables.

Con las dos partes expuestas, el juez de la causa Fernando Ugarte, indicó que tomó la parte de la fiscalía  y dictó la prisión preventiva para los dos acusados. De esta forma ambos seguirán detenidos en el penal mientras avanza la investigación.

Jesús Moyano fue golpeado en la madrugada del 16 de noviembre, a la salida del boliche Colombia, producto de los golpes, quedó en grave estado de salud y tuvo que ser trasladado primero al hospital Scaravelli, luego al Central, donde fue intervenido y quedó varios días en terapia intensiva.

Finalmente y tras casi una semana, logró salir del estado crítico y fue dado de alta. Actualmente se sigue recuperando en su domicilio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO