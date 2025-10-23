Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 23, 2025

logo el cuco digital

El juez rechazó el pedido de apelación y el caso Espósito Véliz se eleva a juicio con la imputación que tiene el acusado

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La decisión fue tomada por el propio juez de la causa, Fernando Ugarte, en las instalaciones del Polo Judicial.

Durante la tarde de ayer, en las instalaciones del Polo Judicial, Tribunal Penal Colegiado 1 a cargo del Doctor Fernando Ugarte, se realizó una nueva audiencia en la causa, donde está sentado en el banquillo de los acusados Agustín Espósito Véliz.

Dicha audiencia era para tratar el pedido de cambio de imputación que solicitó la defensa del acusado, algo que no fue positivo para los abogados que defienden los intereses de Espósito Véliz, ya que el juez de la causa, Fernando Ugarte, rechazó dicho pedido manteniendo la imputación ya impuesta.

De esta manera, el acusado llegará al debate con la imputación de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

La causa ahora ya va a debate directo, ya no hay nada más para hacer, lo único que resta es el ofrecimiento de pruebas para que comience el juicio“, aseguró la abogada defensora Lorena Martín en comunicación con El Cuco Digital.

La causa de mi defendida ha sido un trabajo impecable de los fiscales Jorge Quiroga y Eugenia Gómez y de mi parte creo que hicimos lo mejor posible para defender a una chica muy vulnerable”, concluyó Lorena Martín.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Robaron en un complejo de departamentos de Tunuyán y “canes” marcó viviendas como sospechosas

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO