El juez rechazó el pedido de apelación y el caso Espósito Véliz se eleva a juicio con la imputación que tiene el acusado

La decisión fue tomada por el propio juez de la causa, Fernando Ugarte, en las instalaciones del Polo Judicial.

Durante la tarde de ayer, en las instalaciones del Polo Judicial, Tribunal Penal Colegiado 1 a cargo del Doctor Fernando Ugarte, se realizó una nueva audiencia en la causa, donde está sentado en el banquillo de los acusados Agustín Espósito Véliz.

Dicha audiencia era para tratar el pedido de cambio de imputación que solicitó la defensa del acusado, algo que no fue positivo para los abogados que defienden los intereses de Espósito Véliz, ya que el juez de la causa, Fernando Ugarte, rechazó dicho pedido manteniendo la imputación ya impuesta.

De esta manera, el acusado llegará al debate con la imputación de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (femicidio), privación ilegítima de la libertad agravada y aborto.

“La causa ahora ya va a debate directo, ya no hay nada más para hacer, lo único que resta es el ofrecimiento de pruebas para que comience el juicio“, aseguró la abogada defensora Lorena Martín en comunicación con El Cuco Digital.

“La causa de mi defendida ha sido un trabajo impecable de los fiscales Jorge Quiroga y Eugenia Gómez y de mi parte creo que hicimos lo mejor posible para defender a una chica muy vulnerable”, concluyó Lorena Martín.