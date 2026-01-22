El ladrón que salvajemente golpeó a una vendedora tuvo un incidente en Valle de Uco ¡tiene 18 identidades diferentes!

Se hizo famoso por el video donde le pegaba a una vendedora en Rosario. Luego, fue detenido el 1 de enero en Córdoba, pero el 24 de diciembre había sido demorado en Tunuyán.

El pasado 30 de enero, José Urquia quedó registrado por las cámaras de seguridad de una mueblería en Rosario, Santa Fe, golpeando salvajemente a una mujer para luego escapar robando el celular de la víctima.

Mientras las Imágenes del ataque rápidamente se viralizaron por las redes sociales y los principales portales de noticias del país, la policía lo buscaba intensamente en varias provincias, ya que para los “sabuesos” se trataba de una persona que se movía por diferentes lugares manejando diferentes identidades.

De esta manera, finalmente el 1 de enero de este año, la policía lo pudo encontrar y detener en la provincia de Córdoba tras un robo. Según las autoridades, se pudo establecer que había llegado a la provincia hacía pocas horas. Según el documento nacional de identidad que tenía en ese momento, decía que era oriundo de esa provincia.

Tras la detención y todo el proceso administrativo que se les realiza a los detenidos, la Justicia tomó conocimiento de que la persona en cuestión era una una ciudadano con un frondoso prontuarios delictivo y que acumulaba condenas en varias provincias.

Según los datos, Urquia, apodado “el Orejudo” arrastra dos causas abiertas en Corrientes y Formosa y seis condenas en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba. Los delitos cometidos en estas provincias son hurto simple, exhibiciones obscenas, desobediencia a la autoridad, violación de domicilios y amenazas.

Además de las causas que presenta en su contra, lo más llamativo para los investigadores, fue que a la hora de cargar los datos de la persona y las fotos de su rostro al Sistema de Registro, el resultado fue que su rostro coicide con un total de 18 identidades diferentes. Según algunas informaciones, esta increíble situación pudo deberse a que Urquía solía viajar y delinquir en colectivos de larga y media distancia, y tal vez daba diferentes nombres, sin exhibir ninguna documentación.

Durante este proceso de captura y de investigación que ha sido transmitido en diferentes medios nacionales y provinciales, la Policía en Valle de Uco también reconoció al sujeto, quien había tenido un episodio en Valle de Uco. Según pudo saber El Cuco Digital, Urquía fue demorado por la policía en Tunuyán, en horas de la madrugada del 24 de diciembre del 2025.

El hecho en Tunuyán, tuvo lugar en plena Avenida San Martín, casi esquina 25 de mayo, cuando se dio aviso a las autoridades sobre la situación de un hombre que había manifestado que había sido victima de un robo y había buscado refugio dentro de una farmacia.

Cuando el personal policial se encontró con esta persona, se pudo establecer que no había existido ningún robo y lo terminó trasladando a la dependencia policial debido a que se encontraba en una aparente crisis nerviosa. Según la información obtenida ya en sede policial, el hombre aseguró ser oriundo de Córdoba, pero que se encontraba en la zona porque estaba parando en casa de unos familiares residentes en San Carlos, más exactamente en Eugenio Bustos. (Debe aclararse que no se ha podido comprobar esta versión sobre los familiares de Urquía).

Por último, se supo de manera extraoficial, que el hombre no quedó detenido en Valle de Uco,debido a que no se pudo comprobar el supuesto robo y la identidad que tenía en ese momento en el sistema indicó que no tenía antecedentes.