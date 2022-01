El lagarto hallado en San Carlos es una especie protegida y está prohibido cazarlos

Si es molestado puede morder y causar tétano. El lagarto colorado forma parte de la fauna autóctona de Mendoza.

Se trata de un ejemplar clave para el ecosistema del monte mendocino, puesto que conforma un eslabón fundamental de la cadena alimenticia para controlar la proliferación de insectos y pequeños mamíferos roedores y aves de menor tamaño. De hecho, por ser una especie omnívora, el lagarto colorado (clasificado como Salvator rufescens) encontrado en San Carlos y que impresionó a los valletanos, forma parte de la fauna autóctona y por lo tanto, está protegido por ley.

Esto significa, que tanto su matanza para comer su carne y utilizar el cuero (prácticas que colaboraron al descenso de su población en el territorio provincial) como así también su caza, está terminantemente prohibida en Mendoza. Tampoco está permitido tenerlos como mascotas.

El lagarto colorado forma parte de la fauna autóctona de Mendoza. Fue por esto, que se montó el operativo de rescate y liberación del animal ni bien las autoridades recibieron el alerta del vecino.

El ejemplar hallado ayer llamó la atención por su tamaño, ya que medía 1,30 metros de largo. Expertos indican que se trataría de un macho que estaba buscando a su pareja para reproducirse, y que sorprendió su gran tamaño el cual no es estándar en la especie.

El lagarto colorado es un reptil omnívoro y le agradan los arbustos como la jarilla. Come huevos, ratones, frutos pequeños, insectos, carroña y otro pequeños mamíferos. Sus predadores directos son el águila, el zorro y los felinos que habitan el monte. No hay muchos pero no están en peligro de extinción. Si bien no representan una amenaza latente para los seres humanos, si se los molesta pueden causar mordeduras y si la persona no está vacunada contra el tétanos hay riesgo de infección.