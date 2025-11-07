El lunes 10 no habrá atención municipal por asueto administrativo en Tupungato

Así lo informaron desde el Municipio.

El próximo lunes 10 de noviembre no habrá atención al público en el edificio municipal ni en sus áreas, direcciones y dependencias, debido al asueto administrativo establecido por el Decreto N° 724/2025.

La medida se toma en conmemoración del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre y que este año se traslada al lunes por coincidir con el fin de semana.

Desde el Municipio informaron que se mantendrán guardias activas para asegurar la atención de servicios operativos y esenciales.

Se le solicita a la comunidad tener en cuenta esta disposición al momento de planificar trámites o gestiones presenciales.

167° Aniversario de Tupungato

En relación a las actividades previstas para hoy viernes 7 de noviembre en el marco del cumpleaños departamental y atentos a las distintas situaciones adversas causadas por la tormenta ocurrida ayer en la localidad y la inestabilidad climática, la Municipalidad consideró reprogramar el Desfile Escolar Cívico Militar para el viernes 14 de noviembre, a las 17.30h en Av. Belgrano.

Esta noche se celebrarán las Vísperas de Aniversario a las 23h en la Plaza departamental Grl. San Martín (sujeto a las condiciones climáticas), con presencia artística de la Banda Militar Talcahuano, el conjunto musical “Ecos del Valle”, el Ballet de Danzas Folklóricas “Pewmafé” y el Ensamble Vocal de la Escuela Artística Vocacional “Chalo Tulián”.

Fuente: Tupungato