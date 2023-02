El maple de huevo aumentó más de 50% y se esperan nuevos ajustes

Productores y vendedores mayoristas aseguran que los incrementos se explican por las subas de los insumos, principalmente del maíz. Alerta ante la aparición de casos de gripe aviar.

El maple de huevo en Mendoza viene aumentando de forma considerable en las últimas semanas, acumulando una suba mayor al 50% desde comienzos del año. Según los productores, esto se debe a un aumento en los insumos, principalmente del maíz, que se utiliza para alimentar a las gallinas.

“Los últimos tres meses han sido complejos con muchos aumentos. A principio de año, un maple de 30 huevos valía 700 pesos y en estos días se venden a 1.100 pesos”, explicaron desde un negocio de Ciudad.

Los empresarios del sector no descartan nuevos aumentos para las próximas semanas, por lo que estiman que los valores están lejos de estabilizarse.

Cesar Mariani, propietario de una granja, señaló que los principales factores que afectan al precio son las altas temperaturas y el aumento de los insumos, que se consiguen a precio dólar.

“El valor del huevo se rige por la oferta y demanda, hay menos producción. Los días de mucho calor, las gallinas no comen, y al no alimentarse no producen”, explicó Mariani. Y agregó que “los insumos como los cereales y las vacunas suben porque su precio aumenta junto con el dólar. Por tal motivo, los incrementos ocurren prácticamente a diario”.

También, debido a la reducción del margen de rentabilidad, muchos son los productores que decidieron salir del negocio, por lo que se suma a los factores que afectan la oferta.

Jorge Espetxe, secretario general de la Unión Avícola Regional Argentona (UARA), señaló que la situación es compleja para las pequeñas granjas, que tienen poca cantidad de gallinas.

“La poca previsibilidad de la economía y el aumento de los insumos llevó a que muchas pequeñas empresas tuvieran que cerrar, porque no tienen el respaldo suficiente para poder soportar que se achique el margen de ganancia”, señaló Espetxe.

Otra preocupación que se ha sumado en la mayoría de las granjas tiene que ver con las noticias de casos de gripe aviar en el país, que ha puesto en alerta a la industria.

“Se han aumentado los niveles de bioseguridad, y se está trabajando para que no afecte la producción, ya que un brote podría llevar a la ruina a muchos empresarios“, explico el titular de la UARA.

Los nuevos casos de influenza aviar (IA) H5 en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta y Jujuy generó preocupación en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quien ya declaró la emergencia sanitaria en esa zona e informó que recibieron 98 notificaciones de sospechas de casos.

Aumento de precios que no afectó el consumo

A pesar de que el valor del huevo tuvo un fuerte incremento, el consumo no ha disminuido e incluso ha tenido un leve crecimiento, puesto que sigue siendo una opción económica a la hora de alimentarse.

“Es la proteína por excelencia y se consigue por menos de 100 pesos la unidad. En esta época, donde hay que hacer estirar el dinero lo más que se pueda, sigue siendo una buena alternativa”, explicaron los productores.

En tanto que los comerciantes aseguran que si bien no ha caído el consumo, ha cambiado las formas de adquirirlo. “Antes los clientes venían a comprar y se llevaban el maple completo, o lo que utilizaban para el mes. Hoy compran lo que necesitan en el día”, indicaron.

