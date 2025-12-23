El Mercado de la Estación de Tunuyán amplía su horario por las fiestas

La medida busca facilitar las compras de vecinos y vecinas en los días previos a las celebraciones, ampliando la franja horaria de atención.

Con motivo de las festividades de fin de año, el Mercado de la Estación funcionará con horario especial este martes 23 de diciembre, de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

El Mercado de la Estación reúne productores y emprendedores locales y ofrece una amplia variedad de alimentos y productos regionales. La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Tunuyán, con el objetivo de acompañar a la comunidad y fortalecer el consumo local en el marco de las fiestas.

Fuente: prensa Tunuyán