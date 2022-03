El mercado se dispone a destruir miles de libros que podrían ser donados a escuelas y bibliotecas públicas  

La reflexión de un docente y escritor, sobre este desalentador hecho que busca tronchar posibilidades de miles de pequeños lectores y lectoras.

La Fundación SM anunció su retirada del país y de la venidera quema de miles de ejemplares de libros, en su mayoría de literatura infantil y manuales de primaria y secundaria, aludiendo a que su partida se debe a que su economía financiera viene en picada y que en el mercado editorial se acostumbra a la destrucción de ejemplares cuando las cuentas no funcionan, para que dichos libros no inunden el mercado y no compitan con los que sí están pagados, las críticas no tardaron en llegar.

Múltiples medios de comunicación visibilizaron tal situación desde sus líneas editoriales y las voces de distintos actores se hicieron eco en críticas y en enojo ante tal comportamiento, esgrimiendo distintas salidas, ante este posible hecho, como el de la donación a escuelas, bibliotecas públicas, etc.

El profesor Facundo Romo comenta en primera persona y finaliza con un escrito literariamente mixteado

Desde mi rol como docente y escritor literario aficionado, no puedo más que reflexionar sobre esta situación, la cual aún no tiene fecha de sentencia, que con la expresión, que sin aires de jactarse literatura, podría llegar a ser parte de esa hoguera o máquina de picar.

Una posible historia escrita con carbón

El origami

¿Por qué destrozar, quemar o mandar al picadero miles de libros?

Responde un bolsillo malhumorado y sagaz: “Porque a mí el negocio no me va bien”.

Preguntan voces desde la calle, gritando: ¿Y los niños? ¿Y las escuelas? ¿Y la pobreza? ¿Y a quiénes se los querías vender? ¿Y de quiénes viviste? ¿Y el reciclaje? ¿Y tu moral? ¿Y tu valor? No el ético, no el de la inversión para que salve tu empresa, sino el del que pague un rescate por tu corazón – sentenciaba una anciana con una templanza envidiable.

Mente 1: Tal vez en alguno de esos libros habían historias que hablaban de compartir, del compañerismo, de los sueños…

Mente 2: Todo este tiempo vendiendo libros, y ahora los destruye…

Mente 3: ¿Y qué? ¿Acaso el mundo no se maneja así?

Posible fragmento de una película real: “Si no me pagás la cirugía en dos millones, yo no te voy a operar”.

El origami

¿Cuándo las capacidades de sanar o de ayudar quedaron atadas al mercado?

¿Cuándo nos hicimos tan miserables?

Preparen, mediten y construyan la libertad que deseen…

Cuando las letras de los poetas caían en ese papel, cuando los niños leían su primera historia, cuando el nazismo, la dictadura, el mercado voraz, el culturicidio nos quiso venir a decir que la historia no es de papel, es de ceniza, es de carbón, es de clavel.

Primer registro de tristezas, primer picado de papel.

No son las flores del mañana, son las amnesias de una ayer.