El Ministerio de Salud advierte por el consumo de una leche que fue retirada del mercado

La medida se toma de forma preventiva al detectarse algunos casos de botulismo infantil en Estados Unidos.

Autoridades de la provincia exhortan al cese de la venta y consumo de la leche de fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition.

La Secretaría de Infosan informó que la medida se debe a una serie de casos de botulismo infantil en Estados Unidos y, aplica para todos los lotes del producto.

En consecuencia, la empresa By Heart Inc. en colaboración con la FDA procedió preventivamente al retiro de todos los lotes de ByHeart en lata y sobres individuales “Whole Nutrition y Anywhere Pack”, de 0 a 12 meses.

Si bien no consta registro del producto, como tampoco antecedentes de su ingreso mediante el Sistema de Avisos de Importación, según lo informado por el Punto de Contacto de Emergencia de Infosan de Estados Unidos, el producto se vendió en línea a través de Amazon.com a una cantidad limitada de clientes particulares (23 en total) de otros países en la región de América, incluyendo Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Por lo expuesto, esta Administración Nacional recomienda a aquellas personas particulares que hayan adquirido el producto descripto que se abstengan de consumirlo.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza