El Ministerio de Salud informó que se dio comienzo a la vacunación contra el virus sincicial respiratorio

Está destinada a mujeres que transiten entre los 32 y 36 meses de embarazo.

El Ministerio de Salud y Deportes dio inicio en la provincia a la campaña de vacunación contra el virus sincicial respitarorio (VSR).

Está destinada a mujeres que se encuentran entre los meses 32 a 36 de embarazo y busca proteger al niño por nacer de infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR constituye la principal causa de bronquiolitis.

Al respecto, Iris Aguilar, responsable de Inmunizaciones de la provincia, señaló: “Hoy damos inicio a la campaña de vacunación contra virus sincicial respiratorio, una vacuna que ha tenido un impacto muy importante en la prevención de enfermedades en los más pequeños. Recordemos que el virus sincicial respiratorio es la principal causa de una enfermedad que todos conocemos, que es la bronquiolitis, que afecta especialmente a los menores de seis meses.

Asimismo, Aguilar apuntó: “Es una vacuna estacional, no es de todo el año. Esta campaña estará hasta el 31 de agosto, porque el virus circula entre nosotros en determinados meses del año y afecta en esos meses en especial. Durante este período, vamos a estar vacunando sin necesidad de orden médica, de manera gratuita. No importa si tenés obra social o no tenés obra social, venís directamente si estás en esas semanas de embarazo y te vacunás”.

La responsable de Inmunizaciones agregó: “Buscamos vacunar a las mamás, así ese niño por nacer va a estar protegido contra el virus sincicial respiratorio. Y, si se enferma, seguramente la va a pasar mucho mejor que si la madre no se vacuna durante la gestación. Hay que vacunarse entre las 32 y las 36 semanas inclusive, porque es cuando ha demostrado la vacuna ser sumamente efectiva y segura y brindar una robusta protección al niño por nacer. La vacuna está dentro del calendario obligatorio, es una sola dosis para cada embarazo que no tiene contraindicaciones, ya que el objetivo es proteger a ese bebé por nacer”.

Por último, desde Inmunizaciones indicaron que las dos primeras embarazadas vacunadas son de Tunuyán. También aclararon que todavía están en proceso de distribución de las dosis hacia los lugares más alejados, pero la idea es que cada rincón de la provincia cuente con las vacunas para que de ese modo la persona gestante pueda ir a vacunarse al lugar más cercano al domicilio.

La implementación de la vacunación materna constituye una estrategia clave de salud pública, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía e internaciones, contribuyendo a la protección de los recién nacidos durante la temporada de mayor circulación del virus sincicial respiratorio (VSR).