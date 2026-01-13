El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

El item “Recargo de Servicio” se mantendrá en situaciones de especial gravedad en los uniformados.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza tomó una medida para blindar el salario del personal policial y penitenciario en situaciones críticas de salud. A través de un nuevo decreto (que modifica la reglamentación de 2016), publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial oficializó que los efectivos seguirán cobrando la totalidad del adicional “Recargo de Servicio“ incluso cuando deban ausentarse por motivos médicos de fuerza mayor.

Esta medida surge tras una auditoría realizada entre 2024 y 2025 sobre el sistema de licencias, con la que se buscó ordenar el usufructo de los días por salud y detectar irregularidades, pero también proteger a quienes realmente atraviesan situaciones de salud complejas.

¿En qué casos se cobrará el adicional completo?

La nueva normativa establece tres escenarios claros en los que el personal de seguridad no sufrirá descuentos en este ítem salarial:

.Intervenciones quirúrgicas: se pagará el 100% del recargo cuando la licencia por cirugía supere los 7 días de recuperación. El efectivo deberá presentar los certificados correspondientes ante OSEP y contar con el aval de Sanidad Policial.

.Embarazos de alto riesgo: una de las novedades más importantes es la protección económica total para las mujeres de la fuerza que atraviesen gestaciones que pongan en riesgo su salud o la del bebé.

.Enfermedades catastróficas: se mantiene y refuerza la cobertura total para patologías graves, ajustadas a los estándares médicos legales vigentes.

El rol de OSEP y Sanidad Policial

Para evitar abusos y garantizar la transparencia, el decreto ratifica que la Junta Médica de OSEP será la encargada de determinar el alta médica, mientras que la División Sanidad Policial evaluará la “aptitud” del efectivo para volver al servicio activo.

Esta decisión responde a un pedido de la Dirección de Capital Humano, que advirtió sobre la vulnerabilidad económica de los agentes que, al someterse a cirugías necesarias para mejorar su calidad de vida, perdían una parte sustancial de sus ingresos debido a la inactividad temporal.

“Se busca dar protección económica a los dependientes ante la pérdida o afectación del ítem recargo de servicio que la licencia determine”, destaca el dictamen de Asesoría Letrada que dio luz verde a la reforma.

Con esta modificación de los artículos 3° y 5° del Decreto 886/16, Mendoza busca equilibrar el control estricto del ausentismo con un sistema de seguridad social más justo para quienes cuidan a la ciudadanía.

Fuente: Diario El Sol