El Municipio de Tupungato asistió a varias familias afectadas por la tormenta de este jueves

Sufrieron filtraciones de techos y hubo un fuerte aumento en los caudales de los arroyos, por lo que hubo riesgo de desborde.

Desde el municipio de Tupungato se informó que, debido a la tormenta que se registró ayer jueves 15, un total de 8 familias tuvieron que ser asistidas por el personal municipal. La mayoría registró filtraciones en sus viviendas. Además, se prestó asistencia a personas que viven en zonas cercanas a arroyos, ya que los cauces aumentaron el caudal de agua y hubo peligro de desborde en algunos sectores.

Por otro lado, se informó que se registraron varios árboles caídos, postes de luz que sufrieron daños y hubo cortes de electricidad y telefonía.

Actualmente, personal municipal continúa trabajando en tareas de asistencia, despeje y relevamiento de los daños que causó la tormenta.