Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 16, 2026

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 16, 2026

logo el cuco digital

El Municipio de Tupungato asistió a varias familias afectadas por la tormenta de este jueves

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Sufrieron filtraciones de techos y hubo un fuerte aumento en los caudales de los arroyos, por lo que hubo riesgo de desborde.

Desde el municipio de Tupungato se informó que, debido a la tormenta que se registró ayer jueves 15, un total de 8 familias tuvieron que ser asistidas por el personal municipal. La mayoría registró filtraciones en sus viviendas. Además, se prestó asistencia a personas que viven en zonas cercanas a arroyos, ya que los cauces aumentaron el caudal de agua y hubo peligro de desborde en algunos sectores.

Por otro lado, se informó que se registraron varios árboles caídos, postes de luz que sufrieron daños y hubo cortes de electricidad y telefonía.

Actualmente, personal municipal continúa trabajando en tareas de asistencia, despeje y relevamiento de los daños que causó la tormenta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Riña en Tunuyán habría terminado con un hombre fallecido

Riña con heridos en Tunuyán: cómo evoluciona el joven que fue gravemente lesionado

“Con un tramontina y al corazón”: apuñalaron a un hombre en Colonia Las Rosas durante la madrugada

Tras el accidente en Potrerillos, María José Galdame fue dada de alta y se recupera favorablemente

El joven herido en una riña en Tunuyán salió de terapia intensiva y se recupera en sala común

Fue intervenido quirúrgicamente el joven herido en una riña en Tunuyán

El Ministerio de Seguridad busca blindar el sueldo de policías y penitenciarios en situaciones graves

Barigüí “la mosca que muerde” ¿Cómo poder identificarla y donde se encuentra?

Fuerte tormenta con granizo afectó zonas de Valle de Uco y dejó importantes pérdidas en la producción. Videos

Nicolás Aranda, el jinete de Tunuyán que representa a Mendoza en el famoso Festival de Jesús María

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO