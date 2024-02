El nuevo director nacional de Aviación Civil dice que es urgente un Aeródromo en Valle de Uco

Marón es abogado y fue asesor de diversas organizaciones aeronáuticas nacionales y extranjeras. Comandó el Departamento de Aeronáutica del Gobierno local por 10 años y fue columnista de Diario UNO.

El abogado mendocino Gustavo Marón es a todas luces un técnico y un enamorado de la aviación y si bien ocupó cargos provinciales, nunca se vinculó con la rosca política. Al parecer ese perfil de experto y especialista fue lo que sedujo al equipo de Javier Milei que lo eligió como el nuevo titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo que regula y fiscaliza la actividad aérea en todo el país.

“Yo fui toda la vida técnico y nunca participé de política, tuve cargos pero sin afiliaciones. Por eso creo que la convocatoria vino por el lado estrictamente técnico y de hecho cuando me convocaron me hicieron una serie de preguntas para corroborar que era apto para el cargo y cuando me confirmaron sólo me pidieron tener una conducta ejemplar”, contó Marón en diálogo con Primeras Voces de radio Nihuil.

Si bien Marón es abogado, durante años ha estado vinculado a la actividad aérea, trabajando tanto en cargos públicos como en empresas de servicios aéreos e incluso en escuelas de instrucción. Además lideró varias investigaciones que fue publicando en varias columnas del diario Uno.

De hecho durante 10 años, del 2005 al 2010 lideró el Departamento de Aeronáutica del Gobierno local, y desde ese lugar creó el sistema de lucha aérea antigranizo que aún funciona.

Ahora, esa enorme experiencia le valió ser quien comande la Aviación Civil Nacional que integran unos 1.750 empleados en todo el país.

“El Valle de Uco necesita un aeródromo”

El nuevo funcionario nacional reconoció que Mendoza, que viene ampliando su conectividad aérea y logrando nuevos vuelos internacionales directos, necesita ampliar su aeropuerto, pero marcó que lo que urge es un aeródromo en el Valle de Uco.

“Mendoza tiene una fuerte necesidad de tener un aeródromo en el Valle de Uco, aunque sea modesto y discreto, pero es clave para desarrollar todo tipo de actividades”, priorizó Marón, pero evitó dar detalles de en cual de los tres departamentos podría funcionar.

“Los tres tienen superficies libres de obstáculos para poder montar un aeródromo. Eso será ahora materia de charla de los intendentes y el gobernador, porque el beneficio será para toda la región”.

Un abogado experto en aviación

Marón es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y desde 1998 ha ejercido como asesor de diversas organizaciones aeronáuticas nacionales y extranjeras.

En el mundo aeronáutico nadie podría decir que no conoce a Marón, ya que el letrado ha trabajado tanto en organismos estatales como en empresas vinculadas al rubro.

Estuvo vinculado a empresas de explotación de Trabajo Aéreo Aerotec Argentina, Aero Visión, Air Andes Chile, Ecocopter y Helicopters.ar; el Taller Aeronáutico de Reparaciones Air Andes, los Aero Clubes San Rafael y San Martín; las fábricas de aviones Latinoamericana de Aviación (Laviasa) y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadeasa).

También se desempeñó en la Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico Cuyana de Aviación; y las organizaciones no gubernamentales: Asociación Argentina de Tecnología Espacial (AATE), Asociación Argentina de Globonáutica (AAA), Asociación Profesional de Despachantes de Aeronaves (Apada) y la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca).

Por su parte, entre 2005 y 2015 estuvo a cargo de la coordinación del Departamento de Aeronáutica del Gobierno de Mendoza, donde se ocupó de las operaciones aéreas de Modificación Artificial del Tiempo Atmosférico (Lucha Antigranizo).

Asimismo, como historiador aeronáutico publicó más de 160 investigaciones en Argentina y el exterior, además de ser colaborador permanente de Lima Victor, Historias y Noticias de la Aviación Civil Argentina.

