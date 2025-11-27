El operativo de la garrafa a $9.000 llegará a San Carlos y Tupungato

Mirá aquí todos los requisitos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

Eugenio Bustos Plaza Distrital. 10.00

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel. 11.00

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. 12.00

Tupungato

Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. 10.00