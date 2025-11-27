Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 29, 2025

logo el cuco digital

El operativo de la garrafa a $9.000 llegará a San Carlos y Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Mirá aquí todos los requisitos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

San Carlos

Eugenio Bustos Plaza Distrital. 10.00

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel. 11.00

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. 12.00

Tupungato

Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. 10.00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Conmoción en el Valle de Uco: falleció el policía que chocó contra un caballo en Colonia Las Rosas

Se encuentra muy grave uno de los policías que chocaron con un caballo en la ruta 92

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Un hombre de 70 años fue detenido por conducir con un alto nivel de alcohol: ocurrió en San Carlos

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO