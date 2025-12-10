Facebook X-twitter Youtube Instagram

El operativo de la Garrafa en tu Barrio estará este miércoles en Tunuyán y Tupungato

A un valor de 9,000 pesos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.

Tupungato

La Arboleda: Loteo Blanco. A las 9.

