noviembre 19, 2025

logo el cuco digital
El operativo de la Garrafa en tu Barrio estará este miércoles en zonas del Valle de Uco

image_pdfimage_print

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 10.

 

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

 

 Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

