El operativo de “La Garrafa en tu Barrio” llegará a Colonia Las Rosas y Ciudad

Precios de la Garrafa de 10 kg
$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
$9.000 en el departamento de Malargüe.
$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Viernes 9
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.
Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.
Las Heras
Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 9:30.
El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 10:30.
El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11:30.
General Alvear
Bowen: Calle 19 y C. A las 9.
Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.
Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10:45.
San Martín
Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.
Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.
Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.
Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.
Sábado 10
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade: Playón Deportivo. A las 10.
Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Caller Quintana. A las 10.
Capital
Recorrido 1
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.