enero 11, 2026

enero 11, 2026

El operativo de “La Garrafa en tu Barrio” llegará a Colonia Las Rosas y Ciudad

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Viernes 9

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.

Las Heras

Panquehua: CEDRyS 20. Molinero y Molinero 1. A las 9:30.

El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 10:30.

El Plumerillo: Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 11:30.

General Alvear

Bowen: Calle 19 y C. A las 9.

Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45.

Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10:45.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11.

Sábado 10

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Feria “El Algarrobal”. Caller Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”.  A las 11:15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.

Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC 2. A las 12:45.

Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.

Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.

