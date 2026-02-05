El operativo de “La Garrafa en tu Barrio” llegará a La Arboleda

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Jueves 5

Tupungato

La Arboleda: Playón de la Arboleda. Frente a escuela. A las 9.

Viernes 6

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.