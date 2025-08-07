Facebook X-twitter Youtube Instagram

El operativo de la Garrafa Social estará este jueves en Villa Seca

Del departamento de Tunuyán.

Coordinado por la Dirección de Desarrollo Social, el programa permite acercar las garrafas directamente a los distritos, brindando un alivio económico a los hogares.

Villa Seca – Delegación Municipal: Jueves 7 de agosto a las 17:00 h

 

¿Qué se necesita para acceder?

 

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.

