noviembre 6, 2025

noviembre 6, 2025

El operativo de la Garrafa Social estará hoy en El Algarrobo

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

El Municipio de Tunuyán informó que el operativo de la Garrafa Social estará hoy jueves, en El Algarrobo precisamente en el C.I.C a las 17 horas.

Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar la Ficha APROS, que se tramita con fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar. La documentación puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio. Es importante asistir con la documentación completa y en horario.

