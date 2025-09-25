Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 25, 2025

El operativo de la Garrafa Social estará hoy en Los Árboles

La misma tiene como objetivo facilitar el acceso al gas envasado a familias que lo necesiten.

Los Árboles: Jueves 25 de septiembre – 17 horas – Calle Mago Correa s/n

– Tunuyán Centro: Viernes 26 de septiembre – 11 horas – Mercado La Estación

Este programa permite acercar un recurso esencial a los hogares. Para acceder a la garrafa, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se tramita presentando fotocopias del DNI de todos los integrantes del grupo familiar.

La ficha puede gestionarse en el Anexo Municipal (calle La Argentina) o en la delegación más cercana al domicilio.

