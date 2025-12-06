Facebook X-twitter Youtube Instagram

El operativo de la garrafa subsidiada estará este sábado en zonas de Tunuyán

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Sábado 

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabyanera s/n. A las 9.30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.

