El operativo Garrafa en tu Barrio estará hoy en La Consulta, Vista Flores, Puente del Río y Ciudad

A 9,000 pesos.
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
San Carlos
La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.
La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11. La Consulta: Loteo Suárez. A las 12.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.
Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.