El operativo “La Garrafa en tu Barrio” llegará a sectores de Tunuyán y San Carlos

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

