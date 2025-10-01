Facebook X-twitter Youtube Instagram

El orégano de San Carlos obtiene un sello de calidad mundial, a partir del trabajo entre productores y el INTA

El departamento concentra el 50% de la producción nacional y con esta noticia consolida su liderazgo.

El orégano deshidratado de San Carlos ha recibido la Identificación Geográfica (IG), un reconocimiento internacional que certifica su origen y calidad. Este logro, único en el mundo para esta especia, es un impulso gigante para la producción local.

San Carlos, conocida como la capital nacional del orégano en el corazón del Valle de Uco, ahora celebra ser la cuna del primer orégano con este prestigioso sello. Este reconocimiento es fruto de un trabajo colaborativo incansable entre los productores locales y especialistas de diversos organismos, incluido el INTA.

Mariela Pontin, de INTA EEA La Consulta, destaca que este sello “distingue al orégano de San Carlos por su calidad única, resultado de las condiciones agroecológicas del lugar y del saber hacer de sus productores”. Ella enfatiza la importancia de esta distinción para la protección y promoción comercial del producto, marcando un “antes y un después en la historia del orégano argentino”.

La participación directa de los oreganeros fue fundamental. Su experiencia y conocimiento fueron clave para definir el perfil único del producto, sus características diferenciales y el proceso de obtención. El INTA intervino con aportes técnicos cruciales en la etapa final, garantizando la rigurosidad científica del proceso.

Este reconocimiento no solo jerarquiza el trabajo de los productores, sino que también les abre nuevas oportunidades de comercialización, mejora su posicionamiento internacional y contribuye al desarrollo territorial.

Entre sus atributos, el orégano de San Carlos con IG se destaca por su secado al sol, un color verde brillante, una pureza vegetal sin mezclas y una intensidad aromática que se percibe a 30 centímetros. ¡Una verdadera joya de la naturaleza y del esfuerzo humano!

Con este avance, San Carlos, que concentra el 50% de la producción nacional, consolida su liderazgo con un producto que ahora lleva el prestigio de su origen en cada hebra.

