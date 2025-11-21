El padre y la hija afectados con botulismo siguen muy delicados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli

Ambos permanecen conectados al respirador y con traqueotomía.

A pocos días de cumplir un mes de internación, Manuel y Lara Arrue, continúan en el servicio de terapia intensiva conectados a un respirador y con traqueotomía luego de ser diagnosticados con botulismo tras consumir una conserva casera.

Según la información aportada por el personal médico a El Cuco Digital, ambos pacientes permanecen con un pronóstico reservado. Tanto el hombre como la adolescente están conectados al respirador artificial y con traqueotomía.

En el caso de la menor, informaron que su recuperación es lenta pero favorable, ya que ha comenzado a presentar avances significativos como intentar abrir los ojos, algo que hasta el momento no podía hacer debido a la debilidad general que presenta.