El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Fue el propio Coordinador de Salud del Valle de Uco, Paulo Trigo, quien brindó declaraciones sobre la situación.

Desde el pasado viernes, permanecen internados en el servicio de terapia intensiva del hospital Scaravelli, un padre y su hija, oriundos del distrito de Vista Flores, quienes fueron diagnosticados con botulismo.

“Los pacientes ingresaron por guardia con síntomas de vómitos, visión borrosa, mareos y somnolencia, inmediatamente quedaron internados en terapia intensiva y recién el lunes a nosotros nos llegaron los resultados del Instituto Malbrán, confirmando que eran pacientes positivos de botulismo”, comentó Paulo Trigo, Coordinador de Salud del Valle de Uco.

Además agregó: “al momento del ingreso el padre era quien estaba con un cuadro más grave debido a otras comorbilidades que presenta, pero con el correr de las horas eso cambió y ahora quien presenta un cuadro muy complicado es la menor”.

“Sabemos que ellos consumieron una salsa casera que tenía pimientos, también por el seguimiento que se hizo con la familia solamente ellos comieron este alimento y a las horas comenzaron a presentar síntomas”.

“Con el resto de la familia y con todos los que estuvieron antes de presentar síntomas se hizo un seguimiento como indica el protocolo en estos casos”, aseguró Trigo.

“Respecto al caso de la menor, sabemos que es una paciente pediátrica, pero por ahora no es recomendable el traslado, por ahora el riesgo de vida es alto tanto por eso los profesionales ahora la están manteniendo estable”.

Por otro lado, informaron al medio que ambos pacientes permanecen con respiración mecánica debido a que cursan un estado de debilidad extrema por lo que presentan dificultades para respirar por medios propios.

Además, indicaron que en las próximas horas los profesionales del hospital le realizarían una traqueotomía a la paciente menor de edad.