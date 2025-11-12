Facebook X-twitter Youtube Instagram

El padre y su hija que tienen botulismo en Tunuyán continúan en terapia intensiva con una evolución favorable

Ambos permanecen conectados al respirador y con traqueotomía.

A dos semanas de que se detectaran dos casos de botulismo en Tunuyán, ambos pacientes continúan internados en terapia intensiva del hospital Scaravelli, con un pronóstico estable y favorable según la información aportada a El Cuco Digital.

Según los últimos partes médicos, el hombre presenta una evolución más favorable respecto a su hija menor de edad, que muestra un cuadro más severo. Ambos continúan conectados al respirador y con traqueotomía.

Por otro lado, según la información aportada por los profesionales, en ambos pacientes se está trabajando con el personal de kinesiología, debido a que dicha enfermedad afecta la parte muscular ocasionando debilidad muscular y pérdida de masa.

Por último, otras fuentes del propio nosocomio indicaron que ambos pacientes podrían  tener una etapa de internación de varios meses.

Alerta por botulismo: especialista advierte que ciertas conservas caseras pueden ser muy peligrosas

