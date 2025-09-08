El Pan-American de Coctelería recibe al talento de Tupungato: Brian Berríos entre los mejores de América

Pasó las eliminatorias el pasado 9 de julio.

Del 8 al 13 de septiembre se llevará a cabo el Pan-American Coctel Championship en Chile, uno de los eventos más prestigiosos del rubro a nivel internacional. Entre los mejores bartenders de América estará Brian Berríos, conocido como Ryan, representante del Valle de Uco y oriundo del departamento de Tupungato.

Berríos ya ha demostrado su talento en competencias anteriores: participó en 2023 y en 2024 se consagró ganador del Concurso Continental de Coctelería realizado en Colombia. Este año, tras superar las eliminatorias celebradas el pasado 9 de julio, obtuvo su lugar para competir en el certamen panamericano, considerado el segundo más importante del mundo después del Mundial de Coctelería. El evento reúne a delegaciones de más de 15 países de América y, en esta edición, también contará con la participación de ocho países asiáticos.

En diálogo con El Cuco Digital, Ryan compartió cómo se prepara para el desafío: “Ya llevo unos meses viendo qué pasada voy a hacer en el escenario, movimientos y técnicas. También preparando un discurso para decir delante de los jueces y jurados”. Su cóctel está inspirado en recuerdos de la infancia: “Tiene ingredientes que mi mamá solía darme, como ciruelas, arándanos y frutos rojos en yogures. Voy a competir con un cóctel que me recuerda a cuando jugaba con vasos de acero inoxidable y agua”.

Brian expresó su emoción por participar en el certamen: “Me siento totalmente feliz. Llegar a esta competencia tan importante, que en algún momento soñé, me enorgullece. Representar nuevamente a nuestro país, a Mendoza y al Valle de Uco es un honor”.

La delegación argentina estará representada por AMBA (Asociación Mutual de Barmen y Afines) de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque reconoce estar más nervioso que en ocasiones anteriores, Berríos afirma: “Ya me siento un campeón por llegar hasta esta competencia, más sabiendo que soy un chico de un pueblo donde es muy difícil crecer profesionalmente. Pero con esfuerzo y humildad vamos a representar a nuestro Valle de Uco y a mi Tupungato”.

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañan en este camino: su madre, familia, pareja, hijo Benjamín, la Municipalidad de Tupungato y sus sponsors RIP SteakHouse, Príncipe de los Apóstoles y Atrapado Vinos de Autor.