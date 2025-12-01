El Parque de la Lombardía se transformó en una galería a cielo abierto con el Paseo del Color

El parque está ubicado sobre la calle Hilario Cuadros y Lisandro de la Torre, sobre la orilla oeste del río Tunuyán.

Recientemente, la Municipalidad de Tunuyán realizó durante dos jornadas «El Paseo del Color» en el Parque de la Lombardía. Esta iniciativa cultural reunió a doce talentosos artistas locales, quienes exhibieron más de veinticinco obras en una muestra a cielo abierto. El evento tuvo como objetivo principal acercar el arte a la comunidad, transformando un espacio público en una galería viva y dinámica para el disfrute de vecinos y visitantes.

El Parque convirtió sus senderos en un escenario privilegiado donde el talento de nuestros creadores se manifestó a través de diversas miradas, texturas y estilos. La curaduría del espacio permitió que cada obra fuera descubierta en un entorno natural, fomentando una interacción directa y espontánea entre el público y las expresiones artísticas.

Más allá de su valor estético y cultural, «El Paseo del Color» se consolidó como una plataforma significativa para el desarrollo artístico y económico de los participantes. La muestra generó un considerable interés por parte de los asistentes en la adquisición de obras, lo que no sólo valida el talento local, sino que también impulsa la economía creativa de la región.

A continuación, se detalla la lista de los artistas que participaron y enriquecieron esta edición de «El Paseo del Color»:, Amalia Lázaro, Gabriela Salatino, Rosa Villafañe, Olga Méndez, Nilda Lineros, Nélida Elena Agostini, Manuel Ramírez Fuga, María Fabiana Esquivel, Stella Maris Scudeletti, María Rosario Gonzales, Alberto Navas, Malva Quiroga, Amante Alfredo ,Villafañe María Rosa, Méndez Olga y Alfredo Luna.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán