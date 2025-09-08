El pasado sábado se vivió una gran apertura de la Semana Estudiantil en San Carlos

Miles de estudiantes vivieron con profunda alegría el lanzamiento de lo que será la Semana Estudiantil en el departamento de San Carlos. Desde el municipio se agradeció el trabajo en conjunto que se realiza de forma coordinada con los delgados escolares.

El pasado sábado 6 de septiembre, San Carlos dio inicio a la Semana Estudiantil 2025 con un clima de entusiasmo y alegría que colmó el Teatro Municipal Neyú Mapú. La apertura oficial contó con la presencia del Intendente Dr. Alejandro Morillas, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro, autoridades municipales, la Reina Provincial de los Estudiantes, Emma Bordin Giusti, equipos directivos de las instituciones educativas y una gran concurrencia de estudiantes, familias y vecinos.

Durante la presentación, se presentaron las 14 candidatas estudiantiles, quienes desplegaron carisma y simpatía, orgullosas representantes de sus colegios. Las delegaciones estudiantiles también hicieron su entrada, aportando color, energía y un espíritu de sana competencia que anticipa jornadas llenas de actividades y encuentros.

Uno de los momentos más celebrados fue la participación de las mascotas escolares, que brillaron y luego se midieron en divertidos desafíos y circuitos de obstáculos, despertando risas, aplausos y ovaciones del público.

Desde la Dirección de Juventud se destacó el trabajo conjunto que, desde hace meses, se viene realizando con los delegados de las instituciones educativas. También se subrayó la activa participación de los jóvenes en cada propuesta, reafirmando el valor de estos espacios como punto de encuentro y construcción colectiva.

La Semana Estudiantil continuará con una variada agenda de actividades, que tendrá su punto más esperado el sábado 20 de septiembre, con la Estudiantina 2025 y la presentación en vivo del cantante Valentino Merlo, quien pondrá el broche de oro a esta verdadera fiesta de los jóvenes sancarlinos.

Fuente: Prensa San Carlos