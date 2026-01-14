Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Paso Cristo Redentor opera con normalidad las 24 horas para todo tipo de vehículos

Así lo informó Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este miércoles las 24 horas para el tránsito de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En cuanto a las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor, Uspallata presenta una temperatura de 08°, mientras que en Punta de Vacas se registran 04°. Por su parte, Puente del Inca marca 02° y Las Cuevas alcanza 01°.

Asimismo, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido de 8 a 20 horas.

