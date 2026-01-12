Facebook X-twitter Youtube Instagram

El Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas

Así lo informó Osvaldo Valle, autoridad de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece habilitado para el tránsito durante las 24 horas del día. La habilitación incluye el paso de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En cuanto a las condiciones climáticas, se registran las siguientes temperaturas:  

– Uspallata: 11°  

– Punta de Vacas: 5°  

– Puente del Inca: 2°  

– Las Cuevas: 1°

Por otro lado, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido: puede utilizarse entre las 8 y las 20 horas.

