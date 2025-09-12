El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos

Se evaluará la apertura del paso Pehuenche.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

En Uspallata se registra una temperatura de 2 grados, mientras que en Punta de Vacas el termómetro marca -5 grados. En Puente del Inca la temperatura desciende a -8 grados y en Las Cuevas se reportan -9 grados.

Por otro lado, el Paso Pehuenche permanece cerrado. Las autoridades informaron que su estado será evaluado durante la mañana para determinar si se habilita el tránsito.